تحالف الفتح:التحالف الثلاثي تسبب بتصدع البيت الشيعي والكردي

تحالف الفتح:التحالف الثلاثي تسبب بتصدع البيت الشيعي والكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، اليوم السبت، ان التحالف الثلاثي هو من تسبب بتعطيل تشكيل الحكومة وليس الاطار التنسيقي.وقال الحياني في تصريح صحفي، إن “التحالف الثلاثي لم يتمكن من تحقيق الثلثين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية ومع ذلك يرفض الحوار مع الاطار”.وأضاف، ان “التحالف الثلاثي هو من تسبب بتعطيل تشكيل الحكومة كونه لا يستطيع الذهاب الى تشكيل الحكومة منفردًا ولا يقبل بدخول الإطار فيها”.وتابع الحياني، ان “التحالف الثلاثي تسبب بتصدع البيت الشيعي وايضا تصدع البيت الكردي من خلال رفض مرشح الاتحاد الوطني الذي هو من استحقاق الحزب وفق الاتفاقات الاحزاب الكردية”.

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