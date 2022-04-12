تحالف الفتح:التحالف الثلاثي قسم المناصب وفق مبدأ التوافق

تحالف الفتح:التحالف الثلاثي قسم المناصب وفق مبدأ التوافق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الثلاثاء، أن حكومة الأغلبية قسمت المناصب التشريعية بين التحالف الثلاثي على مبدأ التوافق.وقال البطيخ في تصريح  صحفي، إن “حكومة الأغلبية سلمت رئاسة البرلمان إلى الحلبوسي والنائب الأول للتيار الصدري النائب الثاني للحزب الديمقراطي، الأمر الذي حولها إلى حكومة توافقية مشتركة ضد طرف سياسية واحد “،موضحاً أن “هناك إقصاء ممنهج لطرف شيعي”.وأضاف أن “حسب المعطيات الأخيرة أن التيار الصدري سيتصدر المشهد بـ12 وزارة والأحزاب الكردية بـ6 وزارات وهذا التوزيع هو طريق لحكومة التوافق المشترك وليس حكومة أغلبية مطلقة”.وبين أن “على الطرف المتمسك بمطلب الأغلبية إدراك المشهد السياسي المعقد وإعادة حساباته مرة أخر قبل أن يقوم بخطوة جديدة”.يذكر أن رئاسة البرلمان ذهبت لتحالف السيادة والنائب الأول للتيار الصدري والنائب الثاني للحزب الديمقراطي. 

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