تحالف الفتح:التحالف الثلاثي يتعامل بازدواجية مع قرارات المحكمة الاتحادية

تحالف الفتح:التحالف الثلاثي يتعامل بازدواجية مع قرارات المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، السبت، وقوف التحالف الثلاثي واطرافه ضد قرارات المحكمة الاتحادية خصوصا المتعلقة بالامن الغذائي، لافتا الى وجود ازدواجه في التعامل مع قرارات الاتحادية من قبل التحالف المذكور.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “التحالف الثلاثي يغرد بالايجاد في حال كانت مواقف وقرارات المحكمة الاتحادية تصب في صالحه، اما اذا كانت القرارات لاتصب ولاتتناغم مع اهواء التحالف الثلاثي فأن هجمة شرسة تشن على المحكمة الاتحادية”.وأضاف ان “قرارات المحكمة الاتحادية التي لم تكن مناسبة لاطموحات التحالف الثلاثي تم مواجهتها بشكل سلبي من قبل هوشيار زيباري وحسن العذاري والكثير من الشخصيات التي تهجمت على المحكمة”.وبين ان “ مقتدى الصدر أشاد وشكر القضاء العراقي بعد الانتخابات، في حين ان التحالف الثلاثي واجه القرارات الجديدة للقضاء فيما يتعلق بالامن الغذائي بالرفض والتهجم من قبل بعض اطرافه”.

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