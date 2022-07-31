تحالف الفتح:التظاهرات الصدرية لن تمنعنا من تشكيل حكومتنا التوافقية

تحالف الفتح:التظاهرات الصدرية لن تمنعنا من تشكيل حكومتنا التوافقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح ، الأحد، أن الإطار التنسيقي قادر على تشكيل الحكومة الجديدة رغم ملاعيب الصدر والضغوط والمخططات الخارجية التي تحاول عرقلة إكمال تشكيل حكومتنا التوافقية، فيما بين أن الإطار حاول إنهاء العقدة السياسية باختيار اسم رئيس الوزراء.وقال عضو التحالف، محمود الحياني في حديث  صحفي، إن “الحكومة التي يسعى الإطار التنسيقي لتشكيلها حكومة توافقية  قادرة على حل أزمات الشعب والعبور بالبلد نحو بر الأمان”، مبينا أن “العملية السياسية الحالية حافلة بالاعتراضات من قوى عديدة سواء كانت سنية أو كردية”.وأضاف، أن ” الإطار عمل على اختيار اسم رئيس الوزراء القادم لأجل إنهاء ازمة الانسداد السياسي الحاصل ودفع الأحزاب الكردية لاختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم بعدها المضي قدما بتشكيل الحكومة الجديدة، التي انتظرها الشعب العراقي كثيرا”.وأوضح عضو تحالف الفتح أن “ الصدر وأجندات خارجية تمتلك شخصيات داخلية مرتبطة بالعملية السياسية تحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة من خلال الضغط عليها بعدم المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والامتناع عن تشكيل حكومة الإطار القادمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *