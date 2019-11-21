تحالف الفتح:التعديلات الوزارية ستشمل10 وزارات

تحالف الفتح:التعديلات الوزارية ستشمل10 وزارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن تحالف “الفتح”، سهام موسى، الخميس، إن التغيير الوزاري المرتقب الذي سيجريه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيطال من أخفق في أداء مهامه وفشل في إدارة المنصب.وقالت موسى في حديث صحفي، أن “النواب ماضون في إكمال الإجراءات القانونية والدستورية بشأن استجواب عدد من الوزراء وهناك طلبات مطروحة أمام رئاسة البرلمان”.وأضافت، أن “هناك تغييراً وزارياً مرتقباً أيضا من قبل رئيس الحكومة سيطال من 8 الى 10 وزراء”، مؤكدة أن “التغيير سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهام عملهم وفشلوا في إدارة الوزارات فضلاً عمن اتهم بشبهات فساد”.وأكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.

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