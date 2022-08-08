تحالف الفتح:التمادي التركي على العراق بسبب ضعف الحكومة

تحالف الفتح:التمادي التركي على العراق بسبب ضعف الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح النائب محمد كريم،الاثنين، ان عدم وجود حكومة وطنية شجاعة في السلطة سمح بتكرار الهجمات التركية على العراق واستمرارها بانتهاك سيادته، لافتا الى أهمية اتخاذ إجراءات رادعة بحق انقرة للحفاظ على ارض العراق من أي اعتداء قد يحصل.وقال كريم في حديث صحفي، ان “القصف التركي المتواصل على العراق حدث نتيجة عدم وجود حكومة وطنية وقوية تردع أي محاولة للاعتداء على ارض العراق”.وأضاف ان “ردع الهجمات التركية يحتاج الى تشكيل حكومة جديدة تتمكن من إيجاد حلول لهذه الانتهاكات المتكررة وتردع أي اعتداء يتعرض له العراق من جهة كانت”.وبين ان “هناك قضايا ينبغي تداركها ومنها الهجمات التركية التي يجب ان يتم إيجاد حل لها عن طريق الحكومة، وعدم ترك الموضوع او التهاون معه، كونه سيقود الى مزيد من الهجمات”.

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