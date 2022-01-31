تحالف الفتح:التيار الصدري والإطار على المحك السياسي

تحالف الفتح:التيار الصدري والإطار على المحك السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الإثنين، وجود مكابرة عند التيار الصدري والإطار التنسيق في مسألة المفاوضات بين الطرفين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “المستقبل السياسي للإطار التنسيقي والتيار الصدري اصبح على المحك وقد تذهب الأمور إلى منحدرات لا يمكن تداركها في المرحلة المقبلة”.وأضاف، أن “كل طرف بحاجة إلى الآخر ولكن هنالك مكابرة من الطرفين حالت دون التوصل إلى اتفاق للعبور إلى المرحلة المقبلة”.وتابع، أن “التيار بحاجة الإطار وبالعكس، لأن المعطيات السياسية تختلف عن سابقاتها حيث ان التكتلات تنمو وتكبر وهو ما يجعل الطرفين على المحك سياسياً”.

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