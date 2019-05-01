تحالف الفتح:الحداد عارض إدراج فقرة مناقشة القصف الأمريكي على الشرطة الاتحادية في كركوك

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المالية النيابية “تتعهد”بفتح ملف تهريب مليار و800 مليون دولار من قبل مصرف الهدى
مصدر:عبد المهدي تسلم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الباقية
العراق يوقع اتفاقية مع الوكالة السويدية للتنمية
صالح “يدعو” إلى تحسين المستوى المعاشي للعمال
ويقولون العراق ليس تابعا لإيران..تطوير التعاون الدفاعي البحري المشترك بين العراق وإيران!
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المالية النيابية “تتعهد”بفتح ملف تهريب مليار و800 مليون دولار من قبل مصرف الهدى
العراق يوقع اتفاقية مع الوكالة السويدية للتنمية
تحالف الإصلاح يدعو إلى حماية المال العام وإبعاده عن التأثيرات الخارجية
العيداني يطالب وزارة النفط ببناء مصفى الفاو النفطي
المانيا تؤكد على استمرار دعمها للعراق في كافة المجالات
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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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