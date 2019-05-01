تحالف الفتح:الحداد عارض إدراج فقرة مناقشة القصف الأمريكي على الشرطة الاتحادية في كركوك

تحالف الفتح:الحداد عارض إدراج فقرة مناقشة القصف الأمريكي على الشرطة الاتحادية في كركوك
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، عن الاسم الخفي الذي يقف بالضد من إدراج فقرة مناقشة القصف الأمريكي للشرطة الاتحادية في كركوك ضمن جداول أعمال مجلس النواب.وقال كريم في تصريح  صحفي، إن “النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد عارض إدراج فقرة مناقشة القصف الأمريكي للشرطة الاتحادية في كركوك ضمن جدول أعمال مجلس النواب”، لافتا إلى إن “الحداد عارض إدراج فقرة المناقشة بحجة عدم وجودها ضمن جدول الأعمال مسبقا كون الجدول يعد بشكل مسبق ولا يمكن إضافة فقرة عليه من حيث القانون”.وأضاف أن “معارضة الحداد دفعت 62 نائب لجمع التواقيع والطلبات وأرسالها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لغرض إدراج الفقرة ضمن جدول أعمال يوم الخميس المقبل”، مستغربا “من صمت رئاسة البرلمان من القصف الأمريكي الذي طال القوات الأمنية لأكثر من مرة داخل الأراضي العراقية، اذ تعد تلك الانتهاكات خرقا للسيادة وعدم احترام الدم العراقي”.وبين كريم، أن “رئاسة البرلمان أجلت المناقشة إلى يوم  غد الخميس لغرض استدعاء القادة الأمنيين للوصول إلى حقائق كاملة عن طبيعة القصف”، موضحا أن “مجلس النواب سيكون له موقف من القوات الأمريكية خلال جلسة المناقشة لردع التصرفات الأمريكية المنفلتة تجاه القوات الأمنية”.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة استشهاد وإصابة ثلاثة عناصر امنيين لها بحادثة قصف ما يسمى “التحالف الدولي” في محافظة كركوك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *