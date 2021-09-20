تحالف الفتح:الحرس الثوري وحشده الشعبي سيحل محل القوات الأمريكية المنسحبة

تحالف الفتح:الحرس الثوري وحشده الشعبي سيحل محل القوات الأمريكية المنسحبة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، الاثنين، أن واشنطن تشكل أكبر تهديد للعراقيين، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في العراق عامل سلبي. وقال الشعلان في تصريح صحفي، إن “الوجود الأمريكي في العراق يشكل أكبر تهديد للسلم المجتمعي”، مبينا أن “بقاء الوجود العسكري الأمريكي بالعراق فترة أطول عامل يعد عاملا سلبيا ضد السيادة الوطنية”.واشار إلى أن ” الحرس الثوري وحشده الشعبي سيحل  محل القوات الامريكية المنسحبة من العراق نهاية العام الحالي .

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