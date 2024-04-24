تحالف الفتح:الحشد لايقاتل الـpkk وفق طلب أردوغان بيشمركة بارزاني أولى بذلك

تحالف الفتح:الحشد لايقاتل الـpkk وفق طلب أردوغان بيشمركة بارزاني أولى بذلك
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الأربعاء، ان الاكراد والاتراك يحاولون زج الحشد الشعبي في معركة لا “ناقة لنا فيها ولا جمل”.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، ان “الاكراد يريدون القتال بالنيابة عن قوات البيشمركة في معاركهم ضد حزب العمال الكردستاني”، مشيراً الى ان “أرواح أولادنا عزيزة علينا ولا نقاتل نيابة عن الاتراك والاكراد”. وتابع ان “الملف الأمني بين العراق وتركيا من الصعب السيطرة عليه كون حزب العمال يمتلك مساحات واسعة في الإقليم وانهم اعلم بالمنطقة وخطورتها ووعورتها”. يذكر ان العراق وتركيا وقعا اتفاق إطاري لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني وبحسب وزير الخارجية التركي فإن التفاهم على هذا الاتفاق شمل الحشد الشعبي لحل مشكلة هذا التنظيم المسلح في بلدة سنجار العراقية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *