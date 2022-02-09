تحالف الفتح:الحشد لن يلغى إلا بأمر من”الإمام خامئني”!!

تحالف الفتح:الحشد لن يلغى إلا بأمر من”الإمام خامئني”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الاربعاء، أن ما صدر من شخصيات سياسية وعشائرية في محافظة الانبار يمثل اساءة للحشد الشعبي ، محذرا من مشروع “طائفي” في العراق بدأت أولى محاوره بتزوير الانتخابات.وقال السعدي في حديث صحفي،ان” الحشد الشعبي قوة رئيسية في مشروع المقاومة الإسلامية تحت راية الإمام خامئني وارتباطه بالعراق من الجانب المالي فقط ،وتنقلاته داخل العراق بحسب توجيهات قيادة الحرس الثوري لمتطلبات مشروع المقاومة .واضاف السعدي،ان” هناك للاسف مشروع ضد الحشد بدأت اولى محاوره بتزوير الانتخابات وصولا الى محاولة شق الصف الشيعي والان بدأت محاولة كيل الاتهامات للحشد الشعبي والمقاومة في محاولة لخلط الاوراق والذهاب بالعراق للمجهول”.واشار الى ان” انتقال قوة الحشد الشعبي من بغداد الى الانبار لم يرافقها اي احتكاك مع المواطنين او الاجهزة الامنية الاخرى مؤكدا بان مايحصل هو سيناريو مدبر ومخطط له هدفه الاساءة لمشروع المقاومة بزعامة الإمام خامئني”.

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