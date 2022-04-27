تحالف الفتح:الحفاظ على الحشد الشعبي اسبقيتنا الأولى في الحكومة القادمة!!

تحالف الفتح:الحفاظ على الحشد الشعبي اسبقيتنا الأولى في الحكومة القادمة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الأربعاء، أن الأهداف الأساسية التي يسعى الإطار التنسيقي لتحقيقها في تشكيل الحكومة الجديدة هي مقاومة التطبيع مع إسرائيل والحفاظ على وجود الحشد الشعبي.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن “إصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة قوية تأتي من رغبته وحسه الوطني للوقوف بوجه المشاريع التآمرية الخارجية والتي تحاول تنفيذ مخططاتها عبر أجنداتها الداخلية”.وأضاف، أن “الثوابت التي يحاول الإطار وضعها في الحكومة الجديدة عديدة لكن أبرزها هي مقاومة ومحاربة التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني، والحفاظ على وجود الحشد الشعبي الذي يعتبر صمام أمان البلد”.

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