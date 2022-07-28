تحالف الفتح:الحكومة الإطارية قادمة رغم أنف الصدر !

تحالف الفتح:الحكومة الإطارية قادمة رغم أنف الصدر !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي، الخميس، ان اقتحام مجلس النواب مخطط مدبر بعلم الكاظمي وستكون له تداعيات خطيرة.وقال التميمي في حديث صحفي،ان” اختراق سلسلة طويلة من الحواجز الامنية في قلب العاصمه بغداد والوصول الى مبنى مجلس النواب العراقي واقتحام بوابته مخطط مدبر بعلم الكاظمي”.واضاف،ان” ماحدث له تداعيات خطيرة جدا من خلال محاولة اثارة الفوضى في مؤسسات الدولة الدستورية مؤكدا بان ماحصل يدلل على وجود اجندة مبيتة تحاول ارباك اي محاولة لتشكيل حكومة جديدة وهذا يستدعي موقف سياسي وطني تجاه الاحداث الراهنة”.واشار الى ان” تحالف الفتح وضع النقاط على الحروف وبين بشكل مباشر بأن التعاون مع هكذا اجندة ستقود البلاد الى عواقب وخيمة ومهما خرجت تظاهرات من اتباع الصدر فان الحكومة الاطارية قادمة”.وكان آلاف من أتباع التيار الصدري اقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي  مساء أمس الأربعاء بشكل أثار قلق لدى الرأي العام حيال طبيعة الأجواء السياسية في البلاد”.

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