تحالف الفتح:الحكومة المقبلة توافقية برئاسة إطارية

تحالف الفتح:الحكومة المقبلة توافقية برئاسة إطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، عن شكل الحكومة العراقية الجديدة، المؤمل تشكيلها بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين.وقال الفتلاوي، في حديث صحفي، انه “وفق اتفاق الأغلبية السياسية سيكون شكل الحكومة العراقية الجديدة، حكومة توافقية برئاسة إطارية، تجمع كل الكتل والأحزاب ولا تهمش أي طرف”.وبين ان “أي حكومة لا يمكن ان تنجح في عملها دون وجود دعم سياسي وبرلماني لها، ولهذا نحن نريد ضمان نجاح الحكومة الجديدة من خلال إشراك كل الأطراف السياسية فيها، حتى لا تضع بعض الأطراف العراقيل بهدف إفشالها”.وحول عدم قبول التيار الصدري للحوار او التوافق مع قوى الاطار التنسيقي اكد أنه “سنعمل على ان يكون جزء من هذه الحكومة”.

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