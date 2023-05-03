تحالف الفتح:الحلبوسي أصبح مرفوضا من الأحزاب السنّية

تحالف الفتح:الحلبوسي أصبح مرفوضا من الأحزاب السنّية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الأربعاء، قرب نهاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد تسجيل الانشقاقات الأخيرة، مبينا ان انشقاقات القيادات السنية وتحولها لكفة غريمه تحالف العزم سيؤدي الى قلب المعادلة.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي،ان “الخلافات السياسية داخل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واضحة سيما بعد اعلان قيادته الانضمام الى تحالف العزم غريمه التقليدي”.وأضاف ان “الأسباب الحقيقية خلف تفاقم الخلاف بين الحلبوسي وقيادات حزبه من جهة وبينه وبين قيادات تحالف السيادة نتيجة محاولاته للهيمنة والاستحواذ على القرار السني بمفرده وهذا ما دعا الى تفاقم الخلافات وانسحاب العديد من قيادات تقدم والانضمام الى تحالف عزم واخرها ما أعلنه النائب رعد الدهلكي”.وأشار الفتلاوي ان ” سياسة الحلبوسي أدت الى رفضه من قبل سياسيّ المحافظات السنية سواء في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى   ” متوقعا ” زوال ولايته قريبا جدا”. 

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