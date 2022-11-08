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تحالف الفتح:الحلبوسي عشوائي يعمل ضد الشعب العراقي
وزيرة المالية والسفيرة الأمريكية تبحثان التعاون المالي والاستثماري بين البلدين
سياسي كردي يدعو السوداني إلى فتح تحقيق دولي بشأن استخدام تركيا الأسلحة الكيمياوية
الأمن النيابية:قانون الخدمة الإلزامية يحتاج إلى تعديل لكي يمر
النزاهة النيابية:عقارات الدولة من بؤر الفساد
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- عربية ودولية
البيت الأبيض:لايوجد تهديد خلال الانتخابات النصفية
أوكرانيا..إكتمال عملية إنضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي نهاية 2024
أردوغان:سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان
البيت الأبيض يصحح تصريح بايدن من “تحرير إيران” إلى التضامن مع المحتجين
مجلس الأمن الدولي يرفض الطلب الروسي بتشكيل لجنة تحقيقية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
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وزيرة المالية والسفيرة الأمريكية تبحثان التعاون المالي والاستثماري بين البلدين
فساد مصارف الأحزاب الشيعية أمام السوداني
وزير المالية:عازمين على تطبيق النظام الإلكتروني في البيانات الكمركية
المالية النيابية:موزانة 2023 الأكبر في تاريخ العراق
الطاقة النيابية:س” نطهر” وزارة الكهرباء من المدراء الفاسدين
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الأرجنتين تمنع مشجعي منتخبها الوطني المشاغبين بالتوجه إلى قطر
الاتحاد العراقي لكرة القدم يتعاقد مع ملاك تدريبي إسبانيّ لقيادة المنتخب الوطني
إنفانتينو:قطر شيدت الملاعب الثمانية بأعلى المعايير
اليوم ..منتخبنا الوطني أمام فريق الكهرباء
إنطلاق مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المُمتاز لكرة الصالات
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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- اذاعة INN