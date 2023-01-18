تحالف الفتح:الحلبوسي لايحترم طلبات النواب في مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار

تحالف الفتح:الحلبوسي لايحترم طلبات النواب في مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة تحالف الفتح علي تركي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”تجاهل” تواقيع أعضاء مجلس النواب لمرتين باستضافة محافظ البنك المركزي لايضاح سبب ارتفاع سعر صرف الدولار.وقال تركي في تصريح صحفي، إن “هناك حالة من التعثر المتعمد في عمل مجلس النواب من قبل هيئة رئاسة البرلمان وعلى رأسهم رئيس المجلس محمد الحلبوسي “. وأضاف ان “الحلبوسي مازال يتجاهل طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن استضافة محافظ البنك المركزي الى قبة البرلمان للاستفسار والتوضيح عن الأسباب وهذا الامر تعطيل صريح للعمل التشريعي”، لافتا الى أنه “سيتم اليوم جمع تواقيع جديدة لأعضاء المجلس بهدف إضافة فقرة استضافة محافظ البنك المركزي”. وكان النائب هادي السلامي  اكد في تصريح صحفي سابق، أن سبب عدم إدراج مناقشة أزمة سعر صرف الدولار في جدول أعمال جلسة النواب ، هو رفض رئيس مجلس النواب ذلك، على الرغم من جمع 83 توقيعاً.

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