تحالف الفتح:الحلبوسي مرفوض من قبل الشارع السنّي

تحالف الفتح:الحلبوسي مرفوض من قبل الشارع السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اصبح شخصية مرفوضة من قبل جماهير الانبار، حيث ستقول الانتخابات كلمتها بشأن هذه الشخصية.وقال الهلالي في حديث صحفي ، ان “ازاحة الحلبوسي من قبل جماهير الانبار والاحزاب الموجودة هناك لن تنفذ في الوقت الراهن، الا ان الانتخابات القادمة ستقول كلمتها خصوصا مع وجود رفض كبير لوجوده في السلطة، فضلا عن ان الكثير من الكتل لديها برنامجها الخاص”.واضاف ان “الحلبوسي اشيع عنه الكثير حول استغلال المنصب بشكل غير صحيح، اضافة لوجود الكثير من علامات الاستفهام حول تصرفاته وقراراته”.وبين ان “جمهور المنطقة الغربية اصبح لديهم شعور ان الحلبوسي يعمل لشخصه وحزبه فقط، على الرغم من بعض التطور الحاصل في الانبار، الا ان الفضل بذلك لايعود للحلبوسي بل لجماهير المحافظة التي رفضت الوضع السابق لمحافظتهم”. 

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