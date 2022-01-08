تحالف الفتح:الحوارات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ” غير واضحة”لغاية الأن

تحالف الفتح:الحوارات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ” غير واضحة”لغاية الأن
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح ، السبت ، إن العملية السياسية والحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل إلى فترة اكبر من المتوقع.وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح صحفي، إن “الرؤية غير واضحة إلى الان بخصوص تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيدخل العملية السياسية بوضع الانتظار” مشيراً الى أن “التفاهمات والمباحثات السياسية ضبابية وغير واضحة”.وأضاف أن “الكتلة الصدرية توجهت الى الحلبوسي والحزب الديمقراطي لتشكيل الكتلة الاكبر، فيما توجه الحلبوسي الى تحالف العزم، الأمر الذي جعل الرؤية ضبابية”.وأشار إلى أن “العملية السياسية الان في فوضى عارمة ومن المتوقع أن تشهد الحكومة القادمة تأجيل او تأخير في تشكيلها أكثر من المتوقع”.وكان المرشح المستقل الفائز علي تركي الجمالي توقع في وقت سابق، بقاء جلسة مجلس النواب الأولى مفتوحة لحين التوصل إلى توافق نهائي بشأن الرئاسات الثلاث.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *