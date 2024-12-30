تحالف الفتح:الدواعش من يحكمون سوريا اليوم والحذر الأمني منهم مطلوب

تحالف الفتح:الدواعش من يحكمون سوريا اليوم والحذر الأمني منهم مطلوب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاثنين، بان اكثر من 30 من متزعمي المجاميع المسلحة في سوريا قاتلوا في العراق.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان” يجب ان يدرك الرأي العام في العراق المزيد من الحقائق حول مجريات المشهد السوري خاصة وان 30 من متزعمي المجاميع المسلحة التي تمسك أمن المدن والقرى كانوا في صفوف القاعدة وغيرها في العراق وتورطوا بقائمة طويلة من الجرائم بحق الالاف من الابرياء”.واضاف ان” الشعب السوري هو من يقرر مصيره في نهاية المطاف لكن ما يؤمن به قادة تلك المجاميع هو المثير للقلق لانهم يحلمون افكار تسببت في ماسي كبيرة لكل اطياف المجتمع العراقي وبالتالي يجب اخذ كل الإجراءات الاحترازية وتأمين اكبر لمسارات الحدود المشتركة”.وبين بان” اي محاولة للإخلال في امن العراق سيتم الرد عليها بشكل فوري مؤكدا بأن بلادنا لن تعود الى الوراء ولدينا قوات امنية كبيرة وذات كفاءة قادرة على درء أي مخاطر خارجية”.يذكر ان بعد طرد إيران وميليشياتها من سوريا أصبحت تمضي نحو الاستقرار والتطور.

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