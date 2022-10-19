تحالف الفتح:السوداني يجري مباحثات سرية مع الصدريين للمشاركة في حكومته

تحالف الفتح:السوداني يجري مباحثات سرية مع الصدريين للمشاركة في حكومته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الأربعاء , اصرار رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على مشاركة جميع القوى الفائزة بالانتخابات بالحكومة المقبلة بضمنهم التيار الصدري , مشيرا الى المكلف يجري حاليا بالتعاون مع رؤساء الكتل مفاوضات غير معلنة مع الصدريين. وقال الصالحي في تصريح صحفي , ان “السوداني سوف لن يغفل عن أي قوة سياسية فائزة  بالانتخابات بدعوتها للمشاركة في حكومته المقبلة وبحسب الاستحقاق الانتخابي وهذا الامر يأتي من إصرار السوداني ” .وأضاف ان “المكلف مازال يجري ومعه عدد من رؤساء القوى السياسية مفاوضات ومباحثات غير معلنة مع قيادات في التيار الصدري لاجل اقناعهم بالمشاركة في حكومته المقبلة كون التيار الصدري يمثل قوة رئيسية ومهمة في العملية السياسية ” .

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