تحالف الفتح:الصدر عبارة عن “دولاب هواء” وشعاره”لاشرقية ولا غربية “قشمريات

تحالف الفتح:الصدر عبارة عن “دولاب هواء” وشعاره”لاشرقية ولا غربية “قشمريات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين،ان الاتفاق مازال غير موجود بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، لافتا الى ان الاطار رفض مرشح التيار الذي طُرح في لقاء الحنانة (جعفر الصدر) لمنصب رئيس الوزراء.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو من اتصل برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبدأ الكلام وفتح باباً جديدا للعمل السياسي، وطلب ان تكون هناك زيارة الى النجف ، حيث طرح اسم رئيس الوزراء الذي يروم تقديمه بعد اختيار رئيس الجمهورية”.وأضاف ان “ذهاب الصدر للنقاش مع الأطراف الأخرى، ومن ثم الخروج بكلمته لاشرقية ولاغربية، كان من الأفضل ان يزج معها (لاشمالية ولاجنوبية)، خصوصا ان الأطراف السياسية الشيعية تعودت بعد عقد اجتماعها معه ان ترى العبارة المذكورة”.وبين ان “الاتفاق غير موجود مع الكتلة الصدرية حول مرشحه لمنصب رئيس الوزراء (جعفر الصدر)، الا بعد اكتمال تحديد الكتلة الأكبر”.

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