تحالف الفتح:الصدر وافق على كل إملاءات الإطار التنسيقي

تحالف الفتح:الصدر وافق على كل إملاءات الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري ، الخميس، قرب تشكيل الكتلة الأكبر التي سيتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة عبر لقاء مقتدى الصدر .وقال القيادي في التحالف حامد الموسوي في حديث صحفي، ان ” الكتلة الأكبر انطلقت من منزل العامري في بغداد، واضاف، ان الصدر وافق على كل شروط قوى الإطار التنسيقي “، وتابع الموسوي ، إن “اجتماع، اليوم، بين زعيم التيار الصدري مقتدى مع قوى الاطار التنسيقي ينهي كل احلام والمراهنة على الاقتتال الشيعي – الشيعي”.وأكد الموسوي، ان الحكومة المقبلة ” توافقية” وليست أغلبية مثل ما اعلن عنها الصدر سابقا.

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