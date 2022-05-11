تحالف الفتح:الصدر وتحالفه الثلاثي وراء الإنسداد السياسي

تحالف الفتح:الصدر وتحالفه الثلاثي وراء الإنسداد السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الأربعاء، ان التحالف الثلاثي طرح شروط تعجيزية يحاول من خلالها رمي الكرة بملعب الخصوم بشأن استمرار الانسداد السياسي.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “التمسك بالمواقف وعدم تقديم تنازلات والاستعلاء على الأطراف الأخرى، من خلال التغريدات والمبادرة الاخيرة التي طرحت من قبل التحالف الثلاثي تحاول ان تبين ان الاطار التنسيقي هو الطرف الأقوى الذي يحاول ان يفرض على الاخرين قبول مايطرحه وهو امر غير صحيح ولايمكن ان يقبل به اطراف الاطار”.وأضاف ان “من يريد ان يضع حل للازمة الراهنة عليه ان يجلس على طاولة الحوار ويطرح الرؤى الواقعية التي يمكن تطبيقها على ارض الواقع، حيث ان ماطرحه التحالف الثلاثي على المستقلين وطالبهم بتشكيل كتلة من 40 نائبا خلال 15 يوما فأنه سيفرض على هذه الكتلة مع من تتحالف وكيف تشكل الحكومة”.وبين ان “التحالف الثلاثي وما فرضه من شروط تعجيزية فأنه يحاول رمي الكرة في ساحة الخصوم لاحراجهم، بعد ان تنتهي المهلة التي طرحها، كي يخرج امام الجميع ليقول ان الكتل الأخرى قد عجزت عن إيجاد مخرج للازمة الراهنة في حين ان هذا التحالف قد فشل طيلة 7 اشهر من اخراج البلد من ازمته السياسية مادفعه لطرح مبادرات للهروب من الفشل الذي لحق به”.

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