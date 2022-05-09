تحالف الفتح:الصدر وراء الإنسداد السياسي وتعقيد المشهد

تحالف الفتح:الصدر وراء الإنسداد السياسي وتعقيد المشهد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الأثنين، استمرار الانسداد السياسي وعدم الخروج من الازمة الراهنة، لافتا الى ان مبادرة الصدر جاءت ردا على مبادرة الاطار وأغلقت الباب للحوار بين الاطار والأحزاب الأخرى كالسيادة والديمقراطي.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي مازال يطرح المبادرات الواحدة تلو الأخرى من اجل الخروج من الانسداد السياسي وحل الازمة الراهنة، الا ان هناك معرقلات تعيق إيجاد الانفراج”.وأضاف ان “الصدر اعطى مهلة 40 يوميا من اجل ان يتحرك الاطار بهدف تشكيل الحكومة، في وقت اعلن فيه الاطار انه لم يطلب أي مهلة لغرض تشكيل الحكومة، حيث ان رؤيته واضحة وتنص على مشاركة الأحزاب الفاعلة اتخاذ القرارات المصيرية للبلد”.وبين ان “مبادرة الاطار تضمنت نقاطا واضحة لحل الازمة الراهنة، تزامنت معها مبادرة أيضا من الصدر جاءت رداً على ماطرحه الاطار في مبادرته، بهدف غلق الباب الحوار الذي قد يطرح مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي وبالتالي تعقيد المشكلة”.واكد ان “الحل للازمة الراهنة يكمن في جلوس الأطراف السياسية على طاولة الحوار من دون شروط مسبقة للاتفاق على وضع برنامج لادارة الدولة في المرحلة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *