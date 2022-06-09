تحالف الفتح:الصدر يتحمل مسؤولية الإنسداد السياسي

تحالف الفتح:الصدر يتحمل مسؤولية الإنسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي ، الخميس ، عدم إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة دون الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، مبينا أن استمرار التيار بموقفه سنصل إلى حالة انسداد سياسي غير قابلة للحل .وقال الزاملي في تصريح صحفي، إن “الانسداد السياسي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد”، مبينا أن “كل الأطراف تعلم بأنها غير قادرة لوحدها على تشكيل الحكومة”.وأضاف “أننا ندعم مبادرة المستقلين لإنهاء حالة الانسداد الحالية وننتظر منهم موقفا وطنيا مشرفا”، مشيرا الى أنه “لا يمكن تحميل الإطار التنسيقي مسؤولية الانسداد الحالية”.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني اقترح في وقت سابق، تقديم أطروحة جديدة تتمثل بجمع جميع المبادرات من أول الأزمة إلى الآن وصهرها في مبادرة وطنية واحدة مرضية لجميع الأطراف.

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