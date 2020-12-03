تحالف الفتح:الصدر “يحلم” تشكيل الحكومة القادمة من قبل تياره

تحالف الفتح:الصدر “يحلم” تشكيل الحكومة القادمة من قبل تياره
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في تحالف الفتح معين الكاظمي، الخميس (3 كانون الأول 2020)، سعي التيار الصدري  الى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ما بعد الانتخابات المقبلة، بمفردها، بأنه “حلم لن يتحقق”.وقال الكاظمي في حديث لصحفي: “لا يمكن لأي كتلة سياسية، مهما كانت لديها من أغلبية في البرلمان العراقي، تشكيل الحكومة الجديدة بمفردها، فهذا حلم لن يتحقق”.واشار إلى أن “هدف ادعاء التيار الصدري لهذا الأمر هو دعاية انتخابية مبكرة لها، وأيضا من أجل شحن الهمم لدى جمهور هذه الجهة، خصوصاً أن هناك إحباطاً لدى هذا الجمهور من المشاركة بالانتخابات المقبلة”.وتابع الكاظمي: “لا يمكن لأي كتلة تشكيل الحكومة بمفردها، بل تشكيل الحكومة يكون من خلال التحالفات والتوافقات السياسية بين كل الشركاء، والحكومة المقبلة، ستكون ايضا حكومة شراكة وتوافق، وليس حكومة الكتلة الواحدة”.وتصدرت وسائل الاعلام، خلال الايام القليلة الماضية، بيانات ومواقف للتيار الصدري، تحمل تعبئة كبيرة للانتخابات المبكرة،  بهدف تحقيق اغلبية داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة.

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