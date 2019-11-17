تحالف الفتح:الطرف الثالث الذي قصدة وزير الدفاع هو “الحشد الشعبي”

تحالف الفتح:الطرف الثالث الذي قصدة وزير الدفاع هو “الحشد الشعبي”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو , الاحد , تصريح وزير الدفاع بشان وجود طرف ثالث “غير موفق” ومحاولة لاثارة الفتنة وتاجيج للازمة, مبينا انه اذا كانت لديه معلومات مدعومة بادلة كان عليه تقديم استقالته قبل ان يطلق تصريحاته.وقال القدو في تصريح  صحفي، “إننا مازلنا نعاني من مشكلة تباين المواقف وعدم الانسجام في الحكومة الحالية والحكومات السابقة وان تصريح وزير الدفاع الحالي بشأن وجود طرف ثالث دليل على ذلك وكان يقصد به الحشد الشعبي”.واضاف ان “تصريح وزير الدفاع الاخير غيرموفق وقد اثار فتنة مما أجج وعقد الوضع اكثر ولابد من مسالته من قبل الحكومة ولجنة الامن النيابية”، معتبرا أن “الوزير كان الاولى منه قبل ان يطلق تصريحاته كان عليه تقديم استقالته من الحكومة واثبات ذلك بادلة دامغة”.وكان وزير الدفاع نجاح الشمري ادلى مؤخرا بتصريحات مثيرة من فرنسا بشأن وجود طرف ثالث  مسؤول عن عمليات اختطاف وقتل المتظاهرين . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *