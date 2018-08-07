تحالف الفتح:العبادي غير صادق في مكافحة الفساد

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، على مصادقة رئيس مجلس الوزراء باحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى النزاهة، معتبرا عدم ذكر الاسماء يعني ان الشبهة تطال الجميع.وقال الاسدي في تصريح صحفي له اليوم: انه “يفترض من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تحديد اسماء الوزراء السابقين المحالين الى النزاهة”، مبينا ان “عدم ذكر الاسم يعني ان الشبهة تطال جميع الوزراء”.ولفت الى ان “رئيس الوزراء والمجلس بالتاكيد لديهم معطيات ومعلومات الموضوع باكمله، ولكن لانستطيع التعليق على صحة الاجراء من عدمه قبل معرفة الاسماء والدواعي التي ادت باحالتهم الى النزاهة”.يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق، اليوم، على احالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى النزاهة على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات.في حين كشف مصادرر اليوم، إن “المتورطين الذين احالهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى النزاهة على خلفية تهم الفساد وخاصة فيما يتعلق بملف العقود المدرسية وهم محمد تميم ومحمد صاحب الدراجي مع احمد الكربولي، حول اعادة هدم وبناء اكثر من ١٥٠٠ مدرسة وهو ما يسمى مشروع رقم واحد واثنان”.