تحالف الفتح:العد والفرز اليدوي كفيل باحقاق الحق وتجاوز الأزمة

تحالف الفتح:العد والفرز اليدوي كفيل باحقاق الحق وتجاوز الأزمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الخميس، من تأزم الاوضاع ودخول البلاد في منزلق خطير جراء الازدواجية في عمل مفوضية الانتخابات، مبينة ان العد والفرز اليدوي كفيل باحقاق الحق وتجاوز الازمة.وقالت الحامدي في تصريح صحفي، ان ” الشكوك بعملية التلاعب في الأصوات ناجم عن تعدد اراء مفوضية الانتخابات لديها اكثر من رأي بشأن الاصوات التي حصل عليها المرشحين خلال عملية الاقتراع”.وأضافت، أن “العد والفرز اليدوي كفيل باحقاق الحق وتجاوز الازمة واضحى الطريق الوحيد لتجنب الازمات السياسية المعقدة ” .وأوضحت الحامدي، ان “استمرار مفوضية الانتخابات بتعنتها بعدم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع الصنادق ربما سيقود البلد الى منحدر خطير”، مشيرة الى أن “صناديق الاقتراع يجب مراجعتها بدقة من خلال العد والفرز اليدوي، والقضاء مطالب باخذ دوره الفاعل في حسم هذه القضية لتجنيب البلاد اي منزلق او تأزم في الوضع العام”.وكانت عضو ائتلاف دولة القانون ضحى القصير طالبت في تصريح سابق ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأهمية اعادة العد والفرز يدويا لكشف حجم التزوير الذي رافق العملية الانتخابية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *