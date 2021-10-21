تحالف الفتح:العد والفرز اليدوي كفيل باحقاق الحق وتجاوز الأزمة

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استئناف عمل المحكمة الخاصة في تفجير مرفأ بيروت يوم 28 من الشهر الجاري
المفوضية الأوروبية:انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي “وصل إلى طريق مسدود”
كيشي:صواريخ كوريا الشمالية تشكل تهديداً خطيراً للمجتمع الدولي
إيران:المباحثات مع السعودية مستمرة ولكن “لن نوقف حرب الحوثيين عليها”
أمريكا..تعرض أجندة بايدن المناخية للتهديد النيابي
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مجلس الخدمة الاتحادي يقرر استكمال اجراءات تعيين وزارة الاعمار والاسكان
العراق بالمرتبة الثالثة عالميا في تصدير النفط للصين خلال شهر أيلول الماضي
محافظ نينوى:95% نسبة التأهيل في جامعة الموصل
وزير النفط:سعر برميل النفط في موازنة 2022 من 55-60$
وزارة التخطيط:النمو الاقتصادي العراقي يتأثر بحجم الايرادات السنوية والاستقرار السياسي والأمني
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المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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