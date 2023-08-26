تحالف الفتح:العراق لن يخرج عن السيطرة الأمريكية

تحالف الفتح:العراق لن يخرج عن السيطرة الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، ان الإدارة الأميركية تبحث عن الذرائع وخصوصا في مجال عملة الدولار، من اجل اتخاذ بعض القرارات التي يراد منها فرض الهيمنة والسيطرة على العراق.وقال كريم في حديث صحفي، ان “اميركا لاتريد اخراج العراق من تحت سيطرتها مطلقا وتسعى لخلق بعض الذرائع لمحاولة فرض الهيمنة، كما حدث في ملف الدولار والمبالغ الخاصة بعائدات النفط”.وأضاف ان “الممارسات الأميركية يراد منها التضييق على العراق وخصوصا في الجانب المالي، حيث عملت في الفترة الماضية على فرض عقوبات على بعض المصارف العراقية من دون ان تعطي للحكومة مجالا لفرض إجراءات انضباطية تجاه تلك المصارف”.وبين ان “محاولة الاستمرار بفرض الرأي الأميركي قائمة من خلال اتخاذ الدولار كورقة ضد العراق، بهدف السيطرة والهيمنة ورفع سعر الصرف، على الرغم من ان هذه الأموال المودعة لديها هي أموال عراقية خاصة بواردات النفط”. 

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