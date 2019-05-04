تحالف الفتح:العراق لن يلتزم بالحصار الأمريكي على إيران

تحالف الفتح:العراق لن يلتزم بالحصار الأمريكي على إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، أن الحكومة العراقية لم تلتزم حتى الآن بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد إيران، فيما بين أن الصادرات النفطية لازالت مستمرة بين طهران وبغداد ولم يتم توقفها أو قطعها.وقال كريم في تصريح  صحفي، إن “الحكومة العراقية تسعى إلى إيجاد حل دبلوماسي لعدم زج العراقبالعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران كونها تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد”، لافتا إلى إن “ إيران جارة دعمت العراق بشكل كبير خلال حربه مع داعش ولا يمكن الوقف ضدها من خلال الالتزام بتلك العقوبات الباطلة”.وأضاف أن “الحكومة العراقية لم تلتزم حتى الآن بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد إيران رغم دخولها حيز التنفيذ منذ يومين”، مبينا أن “الصادرات النفطية  والتبادل التجاري لازال مستمر بين طهران وبغداد ولم يتم قطعه أو توقفه حتى الآن”.واعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، في وقت سابق، ذهاب الحكومة العراقية نحو خيار الالتزام بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد إيران بمثابة انتحار اقتصادي للبلاد، فيما طالب الحكومة باتخاذ موقف رسمي رافض للعقوبات بشكل فوري وسريع.وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق ، أن الحكومة العراقية ستفصح بشكل رسمي عن موقفها من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد إيران خلال الأيام المقبلة ، فيما بينت أن الالتزام بالعقوبات سيضر الشعب العراقي واقتصاده .وقال البيت الأبيض في بيان، في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في مايو أيار.

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