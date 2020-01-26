تحالف الفتح:الفريق الأسدي أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء

تحالف الفتح:الفريق الأسدي أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , عن اتفاق شبه نهائي للكتل السياسية لتسمية واحد من أربعة مرشحين  لرئاسة الوزراء حال وصول رئيس الجمهورية برهم صالح الى بغداد, مشيرا الى ان عبد الغني الاسدي اقوى الأربعة حيث دخل بقوة للمنافسة .وقال جابر في تصريح صحفي، إن “اعداد المرشحين المطروحة أسمائهم كانت بالعشرات وبعد فلترتها من قبل الكتل السياسية وباتفاق شبه اكيد حصرت الأسماء بين علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعبد الغني الاسدي”.وأضاف ان “الأسدي دخل بقوة من خلال تمتعه بمواصفات تتطابق ومطلب المرجعية الرشيدة والمتظاهرين , فضلا عن احترامه من قبل الكتل السياسية”, مبينا ان “الحكومة المقبلة ستكون ملزمة بالتهيئة الى انتخابات مبكرة وتنفيذ قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات الأجنبية”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق ، الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد تطورا بشأن منصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي مستبعد من إعادة منح الثقة.

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