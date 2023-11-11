تحالف الفتح:القمة الإسلامية في الرياض دعما للعدوان الصهيوني على غزة

تحالف الفتح:القمة الإسلامية في الرياض دعما للعدوان الصهيوني على غزة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي , السبت , القمة الإسلامية في الرياض، بانها القبة الحديدية للكيان الصهيوني اتجاه ضربات المقاومة الفلسطينية والإسلامية . وقال الفتلاوي في تصريح صحفي , انه “وعلى مدى اكثر من شهر من انطلاق عملية طوفان الأقصى وتزايد الجرائم الجنونية للكيان الصهيوني على غزة  , وأنظمة الدول الإسلامية مازالت تترنح بمواقف مخجلة سوى بيانات التنديد وغيرها من السلوكيات التي لاتغني من جوع وهي ترى دون خجل او تحريك للضمائر اتجاه قصف المجمعات السكنية والمستشفيات التي لم تسلم من قصف الصواريخ المدمرة امريكية الصنع”.وأضاف ان “مؤتمر الرياض او مايسمى بالقمة الإسلامية مجرد اسقاط ولا نتوقع صدور أي قرارات حازمة بمستوى جرائم الكيان الصهيوني كونها ميتة سريريا”.يذكر ان رؤساء الدول العربية والإسلامية سيحضرون قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض اليوم السبت، بدلا من القمة العربية المقررة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

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