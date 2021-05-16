تحالف الفتح:القوات الأمريكية في العراق “قتالية وليست استشارية”

تحالف الفتح:القوات الأمريكية في العراق “قتالية وليست استشارية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان عدم تزويد البرلمان بالاعداد الحقيقية للقوات الامريكية المتواجدة على الأراضي والقواعد العراقي سجل لدينا شكوكا بأن التواجد استشاري وهي كذبة باتت معروفة , مبينا ان الدليل هو اجراء تلك القوات مناورات وتدريبات عالية المستوى وبالذخيرة الحية .وقال جابر في تصريح صحفي، ان ” الدورة البرلمانية الحالية والدورة السابقة شهدت ارسال رسائل للحكومة بضرورة تزويدنا بعدد الجنود الامريكان ونوع الأسلحة التي يمتلكونها في القواعد العسكرية داخل الأراضي العراقية الا ان الحكومات لم تستطع الاجابة بسبب إصرار الامريكان بعدم الكشف عن عديدهم وعدتهم ” .وأضاف ان ” تصريحات البنتاغون والحكومة العراقية بان التواجد العسكري الأمريكي هو تواجد استشاري هي” كذبة ” لم تعد تنطلي علينا فالتواجد عسكري قتالي والدليل ان هذه القوات تجري بين مدة وأخرى تدريبات ومناورات عالية المستوى وبالذخيرة الحية”.وطالب جابر بضرورة “الضغط على الحكومة لتفعيل قرار مجلس النواب والتفاهم على جدولة حقيقية غير مزيفة للخروج الفعلي للقوات القتالية الامريكية ” .

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