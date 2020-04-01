تحالف الفتح:القوى السنية والكردية مع مرشح أحزاب الحشد لرئاسة الوزراء

تحالف الفتح:القوى السنية والكردية مع مرشح أحزاب الحشد لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاربعاء، ان المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي خسر تأييد السنة والاكراد وكل الوعود التي تلقاها سابقا بدعمه لتشكيل الحكومة اصبحت هواء في شبك.وقالت الحامدي في بيان مقتضب ، ان “القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام “الزرفي ورفضت مفاوضته واعلنت انها مع مرشح إيران عبر أحزاب الحشد لرئاسة الوزراء”.واضافت ان “رفض القوى المذكورة جاء بعد إجماع أكثر من 120 نائب شيعيّ على رفض تكليف الزرفي وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها”.وبينت ان “على المكلف عدنان الزرفي كسب الوقت وتقديم اعتذاره عن التكليف غير الدستوريّ”، لافتة الى ان “كل محاولات الزرفي والوعود التي حظي بها سابقا أصبحت اليوم هواء في شبك”.

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