تحالف الفتح:القوى السنّية لديها أربعة بدلاء عن الحلبوسي

تحالف الفتح:القوى السنّية لديها أربعة بدلاء عن الحلبوسي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الثلاثاء، طرح القوى السنية اربعة اسماء بديلة لتولي منصب رئيس مجلس النواب. وقال عودة في حديث  صحفي،ان” القوى السنية طرحت في اجتماعها أربعة أسماء مرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب بديلة عن محمد الحلبوسي “.واضاف،ان”الخلافات في البيت السني واقع حال لا يختلف عليه اثنين وهي تتجه نحو تغيير راس الهرم في السلطة التشريعية”.واشار الى ان” ظهور ملفات فساد كبيرة في الانبار وتورط بعض الشخصيات ربما تشكل ضغطا قويا على تحالف الحبلوسي الذي بات في حالة حرجة امام جمهور ودفع القوى السنية للضغط من اجل تغييره”.وتقود قوى سنية عدة حراكا لتغيير رئيس مجلس النواب لاتهامه بالاستئثار بالقرار ومحاولة الهيمنة على المكون”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *