تحالف الفتح:الكاظمي”جبان”!

تحالف الفتح:الكاظمي”جبان”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف الفتح  والقيادي في ميليشيا العصائب محمد البلدوي، الاثنين، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بممارسة الكذب لمنع الوصول الى الحقيقة بشأن اغتيال قادة النصر، مبينا ان الكاظمي “اجبن” من ان يعلن النتائج ويتحمل التبعات القانونية.وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلم جيدا بتورط جهات داخلية وامنية بحادثة المطار واستهداف نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني”.واضاف ان “الاعتراف سيد الادلة وان الولايات المتحدة الاميركية اعترفت وبشكل رسمي بعملية الاغتيال والعدوان على مطار مدني يمنع استهدافه حتى في اوقات الحروب ما يدل على حجم الخرق القانوني لها”.واشار الى ان “رئيس الوزراء يخشى على مصالحه وهو اجبن ان يعلن نتائج التحقيق ويصدر اوامر القاء القبض بحق الشركات الامنية الاجنبية والضباط العراقيين المتورطين فضلا عن التوجه الى مجلس الامن الدولي لرفع تلك الادلة ضد الولايات المتحدة الاميركية”.

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