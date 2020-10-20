تحالف الفتح:الكاظمي ” أمريكي/بعثي”!

تحالف الفتح:الكاظمي ” أمريكي/بعثي”!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ، الثلاثاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل على تقوية النفوذ الأمريكي – البعثي في العراق.وقال الشعلان في تصريح  صحفي، إن “الكاظمي يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ الأمريكي البعثي وإعطائهم بعض المناصب المهمة الشاغرة في الدولة العراقية”.وأضاف أن “رئيس الوزراء قام مؤخرا بتعيين شخصيات متورطة بقتل رموز وقادة الحشد الشعبي في مناصب مهمة دون معرفة الأسباب”، مشيرا إلى أن “الكاظمي يسعى إلى فسح المجال أمام النفوذ الأمريكي البعثي لتولي مناصب رفيعة في حكومته”.وكشف الشعلان في وقت سابق عن تعيين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصين عليهما مؤشرات امنية لعملهما في جهاز المخابرات في النظام السابق.

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