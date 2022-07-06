تحالف الفتح:الكاظمي باع أجواء العراق إلى بريطانيا

تحالف الفتح:الكاظمي باع أجواء العراق إلى بريطانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الأربعاء، محاولة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي التجديد لشركة سيركو البريطانية “عملية رخيصة” لبيع أجواء العراق، فيما أكد أن التجديد للشركة خطوة ليست جديدة بل تثبيت للخطط العدوانية على البلاد.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “محاولة تجديد الكاظمي  لشركة سيركو البريطانية وتسليمها مرة أخرى الأجواء العراقية ليست خطوة جديدة بقدر ما هي تثبيت للخطط السابقة التي اعتادت على خرق أجواء العراق وتسليم سيادة البلد إلى بريطانيا”.وأضاف، أن “العراق البلد الوحيد الذي لا يرغب بالحفاظ على سيادة أرضه ويسمح بالتعدي على سيادة جوه لبريطانيا التي كانت منطلق للعداء على البلد”، مطالبا رئيس حكومة تصريف الأعمال بـ “ضرورة أن يكون أكثر حرصا على سيادة البلد وسمائه”.وأكد القيادي في تحالف الفتح “وجود مشاريع كبيرة يخطط لها لبيع العراق برمته أرضا وسماءً”، لافتا إلى أن “عملية بيع سماء البلد وأجوائه بهذه الطريقة عملية رخيصة”.

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