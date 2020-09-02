تحالف الفتح:الكاظمي لايحق له الترشيح الانتخابي في الدورة القادمة

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بيروت..ماكرون يمنح فيروز وسام “جوقة الشرف الفرنسي”
أوبراين:من المرجح أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
مجلس الأمن الدولي يمدد قوات «يونيفيل» في لبنان لغاية 13/8/2021
الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه
ماكرون يضع خارطة طريق لإصلاح الوضع اللبناني
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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