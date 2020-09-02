تحالف الفتح:الكاظمي لايحق له الترشيح الانتخابي في الدورة القادمة

تحالف الفتح:الكاظمي لايحق له الترشيح الانتخابي في الدورة القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت عضو تحالف الفتح في البرلمان، انتصار الموسوي، الأربعاء (2 أيلول 2020)، على إمكانية ترشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لخوض الانتخابات المبكرة المقبلة، فيما حددت العناوين الحكومية التي لايحق لها الدخول بالسباق الانتخابي.وقالت انتصار الموسوي، في حديث صحفي، إنه “وفق قانون الانتخابات الجديدة وتعديلاته فان رئيس الوزراء وكابينته الوزارية غير قادرين على  الترشح لخوض الانتخابات المبكرة القادمة، ولكن يحق لهم ان يشكلوا كتلا ويكونوا قادة لها”.وأضافت الموسوي، أن الملف “سيتم حسمه الاسبوع المقبل في حال عقدت جلسات مجلس النواب للتصويت على ماتبقى من فقرات قانون الانتخابات، وربما يحصل تغيير من ناحية حق الترشح، عندها ستكون الامور اكثر وضوحا”.وتابعت، أن “لقاء الكاظمي- مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مؤخرا جاء لبيان حيثيات اجتماعات رئيس الوزراء في واشنطن خاصة وان الفتح يطالب بشكل واضح باخراج القوات الامريكية من البلاد وفق قرار مجلس النواب بالاضافة الى التشجنات الحاصلة في البصرة والناصرية باعتبار إن الكاظمي رئيس  لمجلس الوزراء وهو المعني بملف الامن”.واشارت عضو تحالف الفتح، إلى أن “تشكيل حكومة الكاظمي جاء لتهدا الاوضاع لحين الانتخابات القادمة والسيطرة على الوضع الامني والعمل على تنفيذ المطاليب المشروعة للتظاهرات السلمية ومطاليب بقية شرائح المجتمع العراقي”.

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