تحالف الفتح:الكاظمي متورط بعمليات فساد كبيرة

تحالف الفتح:الكاظمي متورط بعمليات فساد كبيرة
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 بغداد/ شبكةأخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الخميس، عن بدء التحقيق في 5 ملفات تتعلق بشبهات فساد في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال عودة في حديث  صحفي،ان” 5 ملفات هامة تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في حكومة مصطفى الكاظمي بدء التحقيق بها فعليا من قبل الاجهزة الرقابية”.واضاف،ان”الحقائق بدأت تتكشف حول حجم الفساد في حكومة الكاظمي واستغلال البعض لنفوذهم للاثراء من المال العام متوقعا صدور مذكرات قبض جديدة وفق نتائج التحقيقات الحالية”.واشار الى ان” ملف الفساد في حكومة الكاظمي يحتاج الى اشهر لاستكماله خاصة في ضوء تكشف المزيد من الملفات التي تدلل على وجود ايادي متعددة وراء نهب المال العام”.وقد صدرت  العديد من مذكرات القبض بحق مساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى  الكاظمي بسبب تورطهم بملفات فساد مالي واداري”.

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