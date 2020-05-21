تحالف الفتح:الكاظمي من محور المقاومة ولن نتخلى عن دعمه!

تحالف الفتح:الكاظمي من محور المقاومة ولن نتخلى عن دعمه!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، الخميس، دعمه لحكومة مصطفى الكاظمي لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، فيما أشار إلى أن استثمارالدعم الدولي يتوقف على خطوات الحكومة.وقال المتحدث باسم التحالف النائب أحمد الأسدي بحسب الوكالة الرسمية، إن “تحالف الفتح داعم لحكومة الكاظمي لكون الاخير اعترف امام ابو فدك وزعماء الحشد بأنه منتسبا حشدويا واحد زعماء محور المقاومة” .وأضاف، أن “المهمة الأساسية للحكومة الآن هي النجاح في  معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية خصوصا في ظل جائحة كورونا”، فضلا عن الاستعداد لانتخابات نزيهة وعادلة.وفي سياق آخر أكد الأسدي أن “الدعم الدولي مهم ويشكل دعما كبيرا لمسيرة العراق ولكن مدى استثماره يتوقف على خطوات الحكومة والخطط التي تضعها للاستفادة منه واستثماره داخليا وخارجيا خصوصا في موضوع استعادة دور العراق الإقليمي والدولي”.

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