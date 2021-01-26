تحالف الفتح:الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة مع التيار الصدري

تحالف الفتح:الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة مع التيار الصدري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، عن سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتأسيس الدولة العميقة والسيطرة على الهيأت المستقلة والمناصب الخاصة لاستغلالها انتخابيا.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة بمساعدة التيار الصدري للسيطرة على المناصب الخاصة والهيأت المستقلة لاستغلالها انتخابيا”، لافتا إلى إن “الكاظمي لم يوفر إي مستلزمات لإجراء الانتخابات، إنما حدد الموعد لتنظيم صفوف الكتل السياسية الداعمة له للحصول على المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “الكاظمي يسعى من خلال تأسيس الدولة العميقة للفوز بالانتخابات والحصول على المناصب”، مبينا ان “هنالك كتل سياسية  في مقدمتها التيار الصدري داعمة لتوجه الكاظمي بالمماطلة في اجراء الانتخابات”.ووصف النائب عن دولة القانون علي الغانمي، الاربعاء الماضي، اجراءات المفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بـ”البطيئة”. 

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