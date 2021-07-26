تحالف الفتح:الكتل السياسية التي انسحبت من الانتخابات ليس لها تأثير على موعدها الثابت

تحالف الفتح:الكتل السياسية التي انسحبت من الانتخابات ليس لها تأثير على موعدها الثابت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , الانسحابات من قبل بعض القوى السياسية “امرا طبيعيا” في الأنظمة الديمقراطية وليس لها أي تاثير على عدم اجراءها او تأجيلها , مؤكدا ان تحالفة ماض بالمشاركة وملتزم بموعدها المحدد.وقال جابر  في حديث صحفي: ان ” عملية انسحاب القوى السياسية شأن داخلي يخص الكتلة او الأشخاص ولا علاقة له وليس له تاثير على تغيير مواعيد ومواقيت مفوضية الانتخابات ” , مبينا ان ” الانسحابات من قبل بعض القوى السياسية امر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية ومن حق أي كتلة سياسية او حزب او شخصية الحرية الكاملة اعلان الانسحاب ” .وأضاف ان ” تحالف الفتح ماض وملتزم بالموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات وصادق عليها رئيس الجمهورية وسيشارك في الانتخابات وفق الالية القانونية ” , مشيرا الى انه ” اذا كانت دوافع الانسحاب تأجيل او تغيير موعد الانتخابات فان تحالفنا لن ينجر الى ذلك ” .

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