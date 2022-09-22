تحالف الفتح:الكرد وراء تأخير إنعقاد الجلسة البرلمانية

تحالف الفتح:الكرد وراء تأخير إنعقاد الجلسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الخميس، أن عدم حسم الكرد لملف رئاسة الجمهورية سيؤخر انعقاد جلسة البرلمان.وقال جابر في حديث صحفي، إن “الحزبين الكرديين لغاية هذه اللحظة لم يحسما ملف رئاسة الجمهورية حيث ان الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمرشحه ريبر احمد، والاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه برهم صالح”.وأضاف، ان “عدم حسم الكرد لملف رئاسة الجمهورية سيؤخر انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية وهذا الأمر لا يصب في مصلحة البلاد”.وتابع، انه “من الواضح عدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل السياسية للخروج من الأزمة لأنه لا يوجد تسارع في التفاهمات وحل المسائل العالقة بين الأطراف واتخاذ القرارات بسرعة ان كان فيما يخص تحديد موعد زيارة الصدر او اعلان موعد جلسة البرلمان”.وتعاني الساحة السياسية العراقية خلال الفترة الأخيرة من انسداد واحتقان سياسي هو الأخطر من نوعه بحسب ما وصفه عدد من المراقبين، الأمر الذي دفعهم الى دعوة الأطراف السياسية كافة الى حل المشاكل العالقة فيما بينهم للحيلولة دون دفع البلاد إلى الهاوية.

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