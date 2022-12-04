تحالف الفتح:المادة 140 الدستورية فقدت فعاليتها وتطبيقها جريمة بحق العراق

تحالف الفتح:المادة 140 الدستورية فقدت فعاليتها وتطبيقها جريمة بحق العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، الاحد، بان تطبيق المادة 140 ستقود لمشاكل وعواقب لاتحمد عقباها في كركوك.وقال البياتي في حديث صحفي،ان “مضمون المادة 140 ليس جديدا وكانت موجودة في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ولم يجري تطبيقها ثم رحلت الى الدستور ولم تطبق نهاية 2007 لانها مادة خلافية ليس بين مكونات كركوك بل كل الاطياف العراقية ولا يدعمها سوى الكرد لتحقيق غايات ومصالح خاصة”.وأضاف ان “اراء القانونين متباينة حيال فعالية المادة 140 التي لم تطبق بعد 2003 كون هناك من يقول بانها فقدت فعالياتها القانونية”، لافتا الى ان “تطبيقها سيقود الى احتقانات ومشاكل لا تحمد عقباها في كركوك”.وتعد المادة 140 من الدستور من المواد الخلافية بين المكونات في كركوك بشكل مباشر ومناطق اخرى وسط مخاوف من ان تطبيقها سيقود الى توترات كبيرة”. 

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