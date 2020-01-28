تحالف الفتح:المباحثات جارية لتقديم مرشح مستقل توافقي لرئاسة الوزراء

تحالف الفتح:المباحثات جارية لتقديم مرشح مستقل توافقي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، ان المباحثات جارية لتقديم مرشح مستقل توافقي لرئاسة الوزراء، لافتا الى ان هناك مخاوف من عدم تطبيق رئيس الجمهورية للدستور.وقال كريم في تصريح  صحفي، ان “سفر رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر دافوس، سبقه توافق كبير مابين الكتل السياسية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، لكن الموضوع تأجل لحين عودة صالح”.وأضاف ان “رئيس الجمهورية ادخل الكتل السياسية في مشكلة جديدة تتعلق بكيفية تطبيق الدستور من قبل (برهم صالح)، حيث هناك تخوف من عدم تطبيق صالح الدستور في حال تم ترشيح شخصية معينة لرئاسة الوزراء، وهو مايمثل خرقا دستوريا واضحا”.

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