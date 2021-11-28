تحالف الفتح:المجتمع الدولي يحاول كسر إرادة “الإطار التنسيقي”

تحالف الفتح:المجتمع الدولي يحاول كسر إرادة “الإطار التنسيقي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاحد، ان اصراره  مجلس الأمن الدولي على دعم النتائج الانتخابية المزورة في العراق لم يحدث في تاريخ العالم، كاشفا ان ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت طالب المعترضين بالسكوت.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “استمرار الدعم  الدولي لنتائج الانتخابات المزورة لم يحدث في تاريخ العالم ومستغرب”.واضاف، ان “المجتمع الدولي يحاول كسر ارادة القوى المعترضة على نتائج الانتخابات باي طريقة كانت بل وتحميله مسؤولية أي اخفاق في تشكيل الحكومة المقبلة وارغامه على قبول النتائج”.واكد الفتلاوي الفتلاوي أن “الاطار التنسيقي متماسك ضد المؤامرة  الدولية.

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