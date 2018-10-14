تحالف الفتح:المحاصصة سيدة الموقف في حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الاحد، ان الحكومة الجديدة لن تتشكل دون محاصصة، مبينا ان التقديم الالكتروني وغيرها من الاجراءات الحالية ستترك جانبا وفي النهاية ستتشكل الحكومة وفق المحاصصة وبآلية جديدة.وقال قدو في حديث صحفي له اليوم: ان “الحكومة الجديدة لن تتشكل من دون المحاصصة وان التقديم الكتروني وغيرها من الاجراءات لتوظيف الوزراء المستقلين ستترك جانبا في النهاية وستتشكل الحكومة وفق المحاصصة الحزبية والسياسية ولكن بالية جديدة ومختلفة عن السابق”.وتابع ان “الحكومة حتى لو اصرت على الوزراء المستقلين فأنهم لن يحصلوا على ثقة البرلمان ولن يتم التصويت عليهم من قبل النواب، لان جميع القوى السياسية غير مستعدة للتنازل عن استحقاقها الانتخابي”.يشار الى ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اعلن في وقت سابق فتح باب الترشيح الالكتروني لمنصب وزير في الحكومة التي يعتزم تشكيلها ، وفيما لاقت فكرة عبد المهدي ردود فعل متباينة بين الأحزاب والكتل ، اعلن مكتب الرئيس المكلف امس الأول انتهاء فترة الترشيح الالكتروني بعد استقبال طلب اكثر من 50 الف للترشيح على منصب وزير “.